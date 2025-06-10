В Рейсинг Буллз намерены сохранить талантливого пилота

Руководитель Рейсинг Буллз Питер Байер высказался о будущем Исака Аджара.

Напомним, пилот очень успешно проводит гонки в своем дебютном сезоне. На счету Аджара уже 21 очко.

В команде надеятся, что на фоне слабых выступлений Юки Цунода Ред Булл не решит забрать у них Исака. Пило рискует повторить путь Лиама Лоусона.

"Ради всего святого, не забирайте этот талант от нас слишком рано. Дайте ему со всем разобраться до конца 2026 года. А до тех пор нам просто придется заковать его в наручники", – заявил Байер.

Ранее также Формула-1 представила расписание сезона-2026.

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