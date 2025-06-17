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Автоспорт

В Таиланде выделили больше 1 млрд долларов на проведение Гран-при

Ожидается, что новая гонка появится в календаре уже в 2028 году.
Сегодня, 14:40       Автор: Андрей Безуглый
Getty Images
Getty Images

Власти Таиланда согласовали проект нового Гран-при, утверждает The Race.

Напомним, что представители государства провели встречу с руководством Формулы-1 еще во время гонки в Монако.

Тогда премьер-министр Таиланда Пхэтхонгтхан Чиннават встретилась со Стефано Доменикале, чтобы обсудить вероятный Гран-при.

Как утверждает издание, стороны уже подписали предварительное соглашение, потому в стране началась подготовка.

Власти выделили 1.2 млрд долларов на строительство современного автодрома. Ожидается, что Гран-при Таиланда появится в календаре Формулы-1 в 2028 году.

Ранее также сообщалось, что Астон Мартин планирует серьезное усиление.

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