Формула-1 выделила 11 дней на предсезонные тесты

Тем не менее воспользоваться всеми днями команды не смогут.

Команды узнали расписание предсезонных тестов сезона-2026, утверждает racingnews365.

Напомним, что в следующем сезоне Формула-1 переходит на новый регламент, потому тесты будут очень важны для команд.

Серия решила выделить одиннадцать дней. Первые тесты стартуют в Барселоне 26-30 января. У команд будет пять дней, из которых они смогут использовать лишь три. Увеличение количества обусловлено возможными плохими погодными условиями.

Затем команды получат две трехдневные сессии в Бахрейне, которые пройдут 11-13 и 18-20 февраля.

Ранее также Себастьян Феттель допустил возвращение в Формулу-1.

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