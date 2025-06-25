Формула-1 выделила 11 дней на предсезонные тесты
Тем не менее воспользоваться всеми днями команды не смогут.
Команды узнали расписание предсезонных тестов сезона-2026, утверждает racingnews365.
Напомним, что в следующем сезоне Формула-1 переходит на новый регламент, потому тесты будут очень важны для команд.
Серия решила выделить одиннадцать дней. Первые тесты стартуют в Барселоне 26-30 января. У команд будет пять дней, из которых они смогут использовать лишь три. Увеличение количества обусловлено возможными плохими погодными условиями.
Затем команды получат две трехдневные сессии в Бахрейне, которые пройдут 11-13 и 18-20 февраля.
Ранее также Себастьян Феттель допустил возвращение в Формулу-1.
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