Легенда Формулы-1 допустил свое возвращение в паддок
Четырехкратный чемпион мира Себастьян Феттель допустил свое возвращение в Формулу-1.
Напомним, что ранее советник "быков" Гельмут Марко неоднократно называл немца своим преемником.
Сейчас Феттель признал, что часто общается с Марко касательно своей будущей роли в Ред Булл.
В последнее время в прессе было несколько заголовков на данную тему. Могу сказать, что мы с Гельмутом по-прежнему очень хорошо ладим, и мы поддерживаем связь, обсуждая данный вопрос.
Я бы не назвал эти обсуждения углубленными, скорее мы обсуждаем, какую роль я мог бы сыграть в команде. Посмотрим, в какой форме это сотрудничество будет возможным.
Что касается самого Гельмута, то его невозможно заменить. И давайте больше это не обсуждать. Он внес огромный вклад во все, чего команда смогла добиться с 2005 года. Вероятно, перед Ред Булл и не будет стоять задача напрямую заменить Марко.
При этом Гельмут сам неоднократно говорил о своем возможном уходе, однако он по-прежнему работает в команде
Ранее также сообщалось, что Астон Мартин открыл собственную академию.
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