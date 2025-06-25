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Автоспорт

Легенда Формулы-1 допустил свое возвращение в паддок

Себастьян Феттель постоянно общается с Гельмутом Марко.
Сегодня, 14:10       Автор: Андрей Безуглый
Себастьян Феттель / Getty Images
Себастьян Феттель / Getty Images

Четырехкратный чемпион мира Себастьян Феттель допустил свое возвращение в Формулу-1.

Напомним, что ранее советник "быков" Гельмут Марко неоднократно называл немца своим преемником.

Сейчас Феттель признал, что часто общается с Марко касательно своей будущей роли в Ред Булл.

В последнее время в прессе было несколько заголовков на данную тему. Могу сказать, что мы с Гельмутом по-прежнему очень хорошо ладим, и мы поддерживаем связь, обсуждая данный вопрос.

Я бы не назвал эти обсуждения углубленными, скорее мы обсуждаем, какую роль я мог бы сыграть в команде. Посмотрим, в какой форме это сотрудничество будет возможным.

Что касается самого Гельмута, то его невозможно заменить. И давайте больше это не обсуждать. Он внес огромный вклад во все, чего команда смогла добиться с 2005 года. Вероятно, перед Ред Булл и не будет стоять задача напрямую заменить Марко.

При этом Гельмут сам неоднократно говорил о своем возможном уходе, однако он по-прежнему работает в команде

Ранее также сообщалось, что Астон Мартин открыл собственную академию.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Себастьян Феттель

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