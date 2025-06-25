Легенда Формулы-1 допустил свое возвращение в паддок

Четырехкратный чемпион мира Себастьян Феттель допустил свое возвращение в Формулу-1.

Напомним, что ранее советник "быков" Гельмут Марко неоднократно называл немца своим преемником.

Сейчас Феттель признал, что часто общается с Марко касательно своей будущей роли в Ред Булл.

Я бы не назвал эти обсуждения углубленными, скорее мы обсуждаем, какую роль я мог бы сыграть в команде. Посмотрим, в какой форме это сотрудничество будет возможным.

Что касается самого Гельмута, то его невозможно заменить. И давайте больше это не обсуждать. Он внес огромный вклад во все, чего команда смогла добиться с 2005 года. Вероятно, перед Ред Булл и не будет стоять задача напрямую заменить Марко.

При этом Гельмут сам неоднократно говорил о своем возможном уходе, однако он по-прежнему работает в команде