iSport.ua
Русский Українська
Автоспорт

Команда Формулы-1 объявила о создании академии

Астон Мартин уже пригласил первого юниора.
Сегодня, 18:59       Автор: Андрей Безуглый
Мари Бойя / astonmartinf1.com
Мари Бойя / astonmartinf1.com

Астон Мартин объявил о создании собственной академии пилотов.

Первым юниором команды из Сильверстоуна стал пилот Формулы-3 Мари Бойя.

На текущий момент 21-летний испанец проводит свой третий сезон в Формуле-3, занимая 13 строчку в личном зачете.

Однако в команде уверены, что это только начало. Новая структура должна помочь Астон Мартин "выявлять, поддерживать и развивать исключительные гоночные таланты".

Ранее также сообщалось, что две команды дадут шанс резервистам на Гран-при Австрии.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Астон Мартин

Статьи по теме

Ньюи переманил в Астон Мартин многолетнего соратника Ньюи переманил в Астон Мартин многолетнего соратника
Астон Мартин нацелился на британского пилота Астон Мартин нацелился на британского пилота
Формула 1: Кубок конструкторов-2025 Формула 1: Кубок конструкторов-2025
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2025 Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2025

Видео

Без плей-офф: Украина уступила Нидерландам в решающем матче Евро-2025 U-21 - видео голов
Без плей-офф: Украина уступила Нидерландам в решающем матче Евро-2025 U-21 - видео голов

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина сохранила звание первой ракетки Украины, прогресс Ястремской
просмотров
Рейтинг ATP: Синнер остался наверху классификации, Сачко сохранил статус лучшего среди украинцев
просмотров
Футбол сегодня: игра Бенфики и Баварии, матчи ПСЖ и Фламенго в третьем туре группового этапа Клубного чемпионата мира
просмотров
Свитолина успешно стартовала на турнире в Бад-Гомбурге
просмотров

Последние новости

Бокс19:35
"Мне потребовалась помощь": Уайлдер объяснил, почему сделал перерыв в карьере
Европа19:29
Наполи завершает трансфер результативного вингера из Нидерландов
Формула 118:59
Команда Формулы-1 объявила о создании академии
Теннис18:55
Ястремская на отказе соперницы прошла первый раунд турнира в Истборне
Лига Чемпионов18:40
Ворскла и Металлист 1925 узнали соперников в квалификации женской Лиги чемпионов
Европа18:39
Ньюкасл пытался подписать экс-игрока Манчестер Юнайтед
Европа18:01
Экс-игрок Шахтера рассказал, когда закончит карьеру
Формула 117:35
Боттас стал на шаг ближе к возвращению в Формулу-1
Украина17:20
Ворскла получила нового главного тренера
Киберспорт17:07
NaVi - BetBoom за плей-офф PGL Wallachia: онлайн трансляция
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK