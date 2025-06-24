Команда Формулы-1 объявила о создании академии

Астон Мартин объявил о создании собственной академии пилотов.

Первым юниором команды из Сильверстоуна стал пилот Формулы-3 Мари Бойя.

На текущий момент 21-летний испанец проводит свой третий сезон в Формуле-3, занимая 13 строчку в личном зачете.

Однако в команде уверены, что это только начало. Новая структура должна помочь Астон Мартин "выявлять, поддерживать и развивать исключительные гоночные таланты".

Ранее также сообщалось, что две команды дадут шанс резервистам на Гран-при Австрии.

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