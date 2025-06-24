Макларен и Феррари задействуют резервистов на Гран-при Австрии

Конюшни Макларен и Феррари выделят время для резервных пилотов на Гран-при Австрии. Алекс Данн и Дино Беганович поучаствуют в свободной практике, сообщает официальный сайт чемпионата.

Ирландец Данн заменит Ландо Норриса в первой тренировочной сессии. Он впервые сядет за руль машины F1. Зато член академии Скудерии Беганович будет пилотировать болид Шарля Леклера.

Данн и Беганович в этом году соревнуются в Формуле-2. Ирландский гонщик с двумя победами идет лидером общего зачета. В свою очередь швед с двумя подиумами за плечами занимает 10-е место.

Тем временем пилот Макларен Оскар Пиастри оценил шансы стать чемпионом в сезоне-2025.

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