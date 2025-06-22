Пиастри: Я не смотрю на этот сезон как на свой единственный шанс стать чемпионом

Пилот Макларен Оскар Пиастри оптимистично настроен касательно своего будущего.

Молодой гонщик убежден, что текущий сезон - не последний шанс на чемпионский титул в его карьере. Благодаря этому Оскар не чувствует лишнего давления.

Лично я не смотрю на этот сезон как на свой единственный шанс стать чемпионом. Понятно, что я не могу знать, что случится в будущем, но я не создаю для себя дополнительное давление мыслями вроде "победа или смерть". Я все еще нахожусь в начале своей карьеры. И да, понятно, что в этом сезоне у нас есть отличная возможность, но в целом я просто буду стараться выигрывать как можно больше гонок. И, надеюсь, что по окончании чемпионата наша ситуация будет выглядеть хорошо

Ранее также экс-пилот Формулы-1 указал на разницу между пилотами Макларен.

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