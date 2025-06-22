Пиастри: Я не смотрю на этот сезон как на свой единственный шанс стать чемпионом
Пилот не чувствует лишнего давления.
Пилот Макларен Оскар Пиастри оптимистично настроен касательно своего будущего.
Молодой гонщик убежден, что текущий сезон - не последний шанс на чемпионский титул в его карьере. Благодаря этому Оскар не чувствует лишнего давления.
Лично я не смотрю на этот сезон как на свой единственный шанс стать чемпионом. Понятно, что я не могу знать, что случится в будущем, но я не создаю для себя дополнительное давление мыслями вроде "победа или смерть".
Я все еще нахожусь в начале своей карьеры. И да, понятно, что в этом сезоне у нас есть отличная возможность, но в целом я просто буду стараться выигрывать как можно больше гонок. И, надеюсь, что по окончании чемпионата наша ситуация будет выглядеть хорошо
Ранее также экс-пилот Формулы-1 указал на разницу между пилотами Макларен.
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