Бывший пилот Формулы-1 объяснил, что отличает Пиастри от Норриса
Экс-пилот Формулы-1 Роберт Дорнбос рассказал, в чем разница между пилотами Макларен.
Напомним, что в текущем сезоне Оскар Пиастри и Ландо Норрис ведут между собой борьбу за чемпионский титул. И все еще непонятно, кто из пилотов покажет себя лучше на дистанции.
Дорнбос однозначно голосует за Пиастри, который, по мнению экс-пилота, обладает необходимым талантов и редким чутьем.
Норрис не на уровне Пиастри. Я считаю, что Оскар – действительно пилот чемпионского уровня, который выиграет множество титулов в ближайшем будущем.
Есть разница с очень хорошим пилотом, который способен побеждать в гонках, бороться, но у которого нет уникального чутья.
К примеру, были Култхард, Уэббер, Дорнбос. Отличные гонщики, но был и Себастьян Феттель, который всегда был на две или три десятые быстрее. А если посчитать, сколько накопится за Гран-при…
Дело в чистом таланте. Данные не врут, так ведь? Когда я проводил заезды с Феттелем в Хересе на одном болиде, он был на три десятые быстрее.
Ранее также другой экс-пилот предположил, кто должен занять место руководителя Феррари.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!