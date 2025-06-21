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Бывший пилот Формулы-1 объяснил, что отличает Пиастри от Норриса

Роберт Дорнбос провел четкую грань между пилотами.
Сегодня, 17:45       Автор: Андрей Безуглый
Ландо Норрис и Оскар Пиастри / Getty Images
Ландо Норрис и Оскар Пиастри / Getty Images

Экс-пилот Формулы-1 Роберт Дорнбос рассказал, в чем разница между пилотами Макларен.

Напомним, что в текущем сезоне Оскар Пиастри и Ландо Норрис ведут между собой борьбу за чемпионский титул. И все еще непонятно, кто из пилотов покажет себя лучше на дистанции.

Дорнбос однозначно голосует за Пиастри, который, по мнению экс-пилота, обладает необходимым талантов и редким чутьем.

Норрис не на уровне Пиастри. Я считаю, что Оскар – действительно пилот чемпионского уровня, который выиграет множество титулов в ближайшем будущем.

Есть разница с очень хорошим пилотом, который способен побеждать в гонках, бороться, но у которого нет уникального чутья.

К примеру, были Култхард, Уэббер, Дорнбос. Отличные гонщики, но был и Себастьян Феттель, который всегда был на две или три десятые быстрее. А если посчитать, сколько накопится за Гран-при…

Дело в чистом таланте. Данные не врут, так ведь? Когда я проводил заезды с Феттелем в Хересе на одном болиде, он был на три десятые быстрее.

Ранее также другой экс-пилот предположил, кто должен занять место руководителя Феррари.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ландо Норрис Оскар Пиастри

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Бывший пилот Формулы-1 объяснил, что отличает Пиастри от Норриса
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