Ральф Шумахер выбрал кандидата на роль руководителя Феррари

В паддоке продолжают циркулировать слухи о близком увольнении Фредерика Вассера с должности руководителя Феррари. Бывший пилот Джордан, Уильямс и Тойота Ральф Шумахер нашел конюшне нового главу, сообщает GPblog.

"Если бы мне пришлось выбирать сегодня, то я бы выбрал Андреаса Зайдля. Но Андреас Зайдль не может сделать это самостоятельно. Ему нужна структура.

Но проблема Феррари не в Вассере. Ходит молва, что это Фред спускает все на тормозах, но это неправда. На самом деле многие вещи выполняются не так, как нужно, несмотря на просьбы", – объяснил немец.

Зайдль появился в Формуле-1 в 2000 году. Немецкий инженер работал на разных должностях в BMW, а затем перебрался в DTM. После работы с гибридами Порше он вернулся в роли руководителя Макларен (2019-2022 гг.).

Тем временем Гюнтер Штайнер назвал Вассера потенциальным козлом отпущения для Феррари.

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