"Может стать следующим козлом отпущения": Штайнер предположил увольнение руководителя Феррари

Над руководителем конюшни Феррари Фредериком Вассером собираются тучи. Звезда сериала Drive to Survive Гюнтер Штайнер прокомментировал слухи о потенциальном увольнении главы Скудерии, сообщает The Red Flags.

"Если вспомнить примеры из истории, то мы увидим, что Вассер стать следующим козлом отпущения. Не знаю, насколько пресса осведомлена, и насколько эти истории правдивы, если они вообще правдивы, но, бесспорно, он под давлением.

Это Феррари. Если не побеждаешь в течение трех лет, то тебя начинают давить", – заявил бывший руководитель Хаас.

В нынешнем сезоне пилоты Скудерии набрали 183 очка. Шарль Леклер стал третьим в Джедде и Барселоне. В свою очередь Льюис Хэмилтон выиграл спринт в Шанхае и финишировал третьим в коротком заезде в Майами.

Кстати, гонщик Ред Булл Макс Ферстаппен составил список неприкосновенных трасс Формулы-1.

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