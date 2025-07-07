Ферстаппен: С учетом всех событий пятое место - лучший результат

Гонка была сложной для всех без исключения.

Пилот Ред Булл Макс Ферстаппен подвел итоги Гран-при Великобритании.

Напомним, что гонка в Сильверстоуне получилась очень захватывающей не в последнюю очередь благодаря погоде. Победителем же стал Ландо Норрис.

По словам Макса, гонка была очень трудной начиная уже с первого круга, и оглядываясь назад, можно смело считать пятое место хорошим результатом.

Честно говоря, я не знал, чего ожидать, но гонка была очень трудной с самого первого круга. Было очень трудно подобрать баланс между медленными и скоростными поворотами, у меня не получалось этого сделать. Ну и, конечно, мой разворот, который также осложнил ситуацию. При этом, откатившись на десятое или около того место, мне все равно не хватало скорости, чтобы обгонять соперников – и вот это вызывает беспокойство. Однако мы действовали по правильной стратегии, принимали правильные решения, сохраняли спокойствие, старались как можно дольше оставаться на трассе на промежуточных шинах. Что, опять же, оказалось правильным решением, что в итоге позволило нам финишировать пятыми. Хотя оглядываясь назад мы понимаем, что с учетом всех событий в гонке пятое место – это лучший результат, на который мы могли рассчитывать

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