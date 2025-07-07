iSport.ua
Русский Українська
Автоспорт

Ферстаппен: С учетом всех событий пятое место - лучший результат

Гонка была сложной для всех без исключения.
Сегодня, 20:20       Автор: Андрей Безуглый
Макс Ферстаппен / Getty Images
Макс Ферстаппен / Getty Images

Пилот Ред Булл Макс Ферстаппен подвел итоги Гран-при Великобритании.

Напомним, что гонка в Сильверстоуне получилась очень захватывающей не в последнюю очередь благодаря погоде. Победителем же стал Ландо Норрис.

По словам Макса, гонка была очень трудной начиная уже с первого круга, и оглядываясь назад, можно смело считать пятое место хорошим результатом.

Честно говоря, я не знал, чего ожидать, но гонка была очень трудной с самого первого круга. Было очень трудно подобрать баланс между медленными и скоростными поворотами, у меня не получалось этого сделать.

Ну и, конечно, мой разворот, который также осложнил ситуацию. При этом, откатившись на десятое или около того место, мне все равно не хватало скорости, чтобы обгонять соперников – и вот это вызывает беспокойство.

Однако мы действовали по правильной стратегии, принимали правильные решения, сохраняли спокойствие, старались как можно дольше оставаться на трассе на промежуточных шинах. Что, опять же, оказалось правильным решением, что в итоге позволило нам финишировать пятыми. Хотя оглядываясь назад мы понимаем, что с учетом всех событий в гонке пятое место – это лучший результат, на который мы могли рассчитывать

С результатами Гран-при Великобритании вы можете ознакомиться на нашем сайте.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!


Статьи по теме

Синнер прошел в четвертьфинал Уимблдона благодаря травме соперника Синнер прошел в четвертьфинал Уимблдона благодаря травме соперника
Интер Майами хочет подписать еще одного чемпиона мира Интер Майами хочет подписать еще одного чемпиона мира
Сайнс снова пожаловался на свою удачу после Гран-при Великобритании Сайнс снова пожаловался на свою удачу после Гран-при Великобритании
Кривбасс продал своего защитника в румынский чемпионат Кривбасс продал своего защитника в румынский чемпионат

Видео

Мексика стала обладательницей Золотого кубка КОНКАКАФ
Мексика стала обладательницей Золотого кубка КОНКАКАФ

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина поднялась на одну позицию, Калинина продолжила падение, а Швентек ворвалась в первую пятерку
просмотров
Рейтинг ATP: Синнер остался наверху классификации, Сачко сохранил статус лучшего среди украинцев
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2025
просмотров
Футбол сегодня: матчи женского чемпионата Европы
просмотров

Последние новости

Теннис23:20
Синнер прошел в четвертьфинал Уимблдона благодаря травме соперника
Другие страны22:25
Интер Майами хочет подписать еще одного чемпиона мира
Формула 121:55
Сайнс снова пожаловался на свою удачу после Гран-при Великобритании
Украина21:17
Кривбасс продал своего защитника в румынский чемпионат
Европа20:45
Манчестер Сити планирует продать дорогостоящего новичка
Формула 120:20
Ферстаппен: С учетом всех событий пятое место - лучший результат
Европа20:02
Мбаппе отозвал свою жалобу против ПСЖ
Бокс19:53
Дюбуа рассказал, как изменился с момента первого боя против Усика
Европа19:32
Щенсны продлил контракт с Барселоной
Украина19:28
"Сложное ДТП": лидер Колоса вместе с семьей попал в аварию
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK