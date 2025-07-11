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Автоспорт

Президент ФИА: Я по-прежнему считаю, что нам нужно увеличивать количество команд

Бен Сулайем очень хочет видеть китайскую команду.
Сегодня, 21:15       Автор: Андрей Безуглый
Мохамед бен Сулайем / Getty Images
Мохамед бен Сулайем / Getty Images

Презилент ФИА Мохамед бен Сулайем не исключает добавления в Формулу-1 еще одной команды.

Напомним, что со следующего сезона в чемпионате появится 11-я команда, которой станет Кадиллак.

При этом бен Сулайем выступил против увеличения Гран-при, так как против этого протестуют пилоты.

Я по-прежнему считаю, что нам нужно увеличивать количество команд, а не количество гонок в сезоне. Потому что пилоты приходят ко мне и говорят: "Пожалуйста, не нужно больше гонок".

Когда мы открыли тендер в 2023 году, на чем основывался результат? На соответствии процесса и компетенции тех, кто подавал заявки. Не обращая внимания, что именно за компания подает заявку – главное, чтобы эта заявка соответствовала требованиям ФИА.

Теперь у нас есть 11-я команда в Ф-1. Я считаю, что мы должны посмотреть на уровень выступлений этой 11-й команды. И затем, если еще одна команда – например, из Китая, – захочет подать заявку, мы обязательно обсудим это с ФОМ

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