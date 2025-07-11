Марко: Отмечаем прогресс в выступлениях Цуноды

Советник Ред Булл Гельмут Марко заявил, что Юки Цунода начал прогрессировать.

Напомним, что переход японца оказался неудачным для команды и для самого пилота. Также на последнем Гран-при Великобритании Цунода приехал последним.

Тем не менее Марко заявил, что команда фиксирует прогресс Юки, и вскоре он начнет приносит очки.

У Юки Цуноды возникли трудности в последних гонках, но уже по ходу уик-энда в Великобритании мы увидели, как он начал двигаться вперед. В большинстве практик отставание от Макса Ферстаппена сократилось, а на стартовой решетке он оказался 11-м. У нас были довольно интенсивные обсуждения ситуации с Юки, также он работает со спортивным психологом. К сожалению, в гонке, как и у Макса, у Юки вообще не было шансов из-за выбранных настроек антикрыльев. Тем не менее, мы отмечаем прогресс в его выступлениях и мы настроены оптимистично, ожидая, что скоро это отразится и на количестве набранных очков

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