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Автоспорт

Три пилота начнут Гран-при Бельгии с пит-лейн

Хэмилтон, Антонелли и Алонсо заменили элементы силовой установки.
Сегодня, 12:50       Автор: Андрей Безуглый
Гран-при Бельгии / Getty Images
Гран-при Бельгии / Getty Images

Три пилота решили начать Гран-при Бельгии с пит-лейн.

Речь идет о Льюисе Хэмилтону, Андреа Кими Антонелли и Фернандо Алонсо. Все они получили новые элементы силовой установки.

Напомним, что все трое пилотов пока проваливают этап в Бельгии. С учетом Франко Колапинто эти пилоты заняли последние позиции на квалификации.

Похоже, команды решили рискнуть, чтобы получить хоть какой-то результат.

Напомним, что Гран-при Бельгии стартует в 16:00 по киевскому времени.

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