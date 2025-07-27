Три пилота начнут Гран-при Бельгии с пит-лейн

Три пилота решили начать Гран-при Бельгии с пит-лейн.

Речь идет о Льюисе Хэмилтону, Андреа Кими Антонелли и Фернандо Алонсо. Все они получили новые элементы силовой установки.

Напомним, что все трое пилотов пока проваливают этап в Бельгии. С учетом Франко Колапинто эти пилоты заняли последние позиции на квалификации.

Похоже, команды решили рискнуть, чтобы получить хоть какой-то результат.

Напомним, что Гран-при Бельгии стартует в 16:00 по киевскому времени.

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