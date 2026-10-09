Расселл стартует последним на Гран-при Сингапура

ФИА официально подтвердила штраф для пилота Мерседес Джорджа Расселла.

Перед Гран-при Сингапура немецкая команда решила заменить силовую установку на болиде британца.

Об этом ранее упоминали и Тото Вольфф, и сам Расселл. В итоге Мерседес заменил большую часть элементов, включая двигатель, выхлопную систему и блок электроники.

Вследствии этих замен Джордж Расселл стартует с последней позиции в воскресной гонке.

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