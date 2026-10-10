iSport.ua
Русский Українська
Автоспорт

Ферстаппен выиграл юбилейный поул

Пилот стал лишь пятым гонщиком в истории с 50 поулами.
Сегодня, 18:30       Автор: Андрей Безуглый
Макс Ферстаппен / Getty Images
Макс Ферстаппен / Getty Images

Пилот Ред Булл Макс Ферстаппен взял юбилейный для себя поул.

Напомним, что гонщик выиграл квалификацию Гран-при Сингапура, оформив для себя 50-й поул в карьере.

Таким образом Ферстаппен стал лишь пятым пилотом в истории, который достиг такого показателя.

50-ю и больше поулами могут также похвастать Льюис Хэмилтон (104), Михаэль Шумахер (68), Айртон Сенна (65) и Себастьян Феттель (57).

С расписанием и результатами Гран-при Сингапура вы можете ознакомиться на нашем сайте.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!


Статьи по теме

Роналду получен отстранение на фоне дисциплинарного дела Роналду получен отстранение на фоне дисциплинарного дела
Гол Ярмолюка не помог Брентфорду одержать победу Гол Ярмолюка не помог Брентфорду одержать победу
Бавария потеряла очки после глупой ошибки Нойера Бавария потеряла очки после глупой ошибки Нойера
Гран-при Сингапура: Ферстаппен взял поул Гран-при Сингапура: Ферстаппен взял поул

Видео

Украина - Венгрия 1:2: видео голов и лучших моментов матча Лиги наций
Украина - Венгрия 1:2: видео голов и лучших моментов матча Лиги наций

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: "сине-желтые" проведут второй матч с Венгрией в Лиге наций
просмотров
Футбол сегодня: матчи УПЛ, поединки Арсенала, Челси, Манчестер Юнайтед, Барселоны, Реала, Интера, Баварии, ПСЖ
просмотров
Рейтинг ФИФА: Украина потеряла позиции после матчей Лиги наций, оказавшись ниже россиян
просмотров
Свитолина не сумела пробиться в полуфинал турнира в Пекина
просмотров

Последние новости

Европа19:25
Роналду получен отстранение на фоне дисциплинарного дела
Европа19:04
Гол Ярмолюка не помог Брентфорду одержать победу
Европа18:50
Бавария потеряла очки после глупой ошибки Нойера
Формула 118:30
Ферстаппен выиграл юбилейный поул
Формула 117:48
Гран-при Сингапура: Ферстаппен взял поул
Европа17:22
Ярмолюк открыл счет своим голам в этом сезоне
Другие17:10
Костевич и Коростылев принесли Украине первую медаль на этапе Кубка мира
Европа16:45
Арсенал с камбеком разобрался с Лидсом
Футзал15:55
Экстра-лига по футзалу: ХИТ уступил СкайАп, Ураган переиграл Атлетик
Украина15:40
УПЛ: Оболонь примет Кривбасс, Колос встретится с Эпицентром, Харьков победил Черноморец
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK