Скандально известный чемпион F2 2021 со следующего сезона будет выступать за McLaren
Сага с Оскаром Пиастри достигла своего апогея.
Эпопея с переходом перспективного австралийского гонщика Оскара Пиастри в Формулу-1 подошла к своему логическому завершению.
Пилот будет выступать за McLaren c cезона-2023. Об этом сообщила пресс-служба команды.
"Мы подписали чемпиона Формулы-2 сезона-2021 Оскара Пиастри.
Оскар присоединяется к Ландо Норрису чтобы сформировать нашу захватывающую команду гонщиков, начиная с сезона-2023", - отмечается в заявлении.
We have signed 2021 F2 champion @OscarPiastri.— McLaren (@McLarenF1) September 2, 2022
Oscar joins Lando to form our exciting F1 driver line-up from 2023. 👊
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Напомним, ранее французская команда Alpine объявила о подписании Пиастри, однако австралиец заявил, что это было сделано без его согласия.