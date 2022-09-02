Скандально известный чемпион F2 2021 со следующего сезона будет выступать за McLaren

Сага с Оскаром Пиастри достигла своего апогея.

Эпопея с переходом перспективного австралийского гонщика Оскара Пиастри в Формулу-1 подошла к своему логическому завершению.

Пилот будет выступать за McLaren c cезона-2023. Об этом сообщила пресс-служба команды.

"Мы подписали чемпиона Формулы-2 сезона-2021 Оскара Пиастри.

Оскар присоединяется к Ландо Норрису чтобы сформировать нашу захватывающую команду гонщиков, начиная с сезона-2023", - отмечается в заявлении.

We have signed 2021 F2 champion @OscarPiastri.



Oscar joins Lando to form our exciting F1 driver line-up from 2023. 👊



Full story. ⬇️ — McLaren (@McLarenF1) September 2, 2022

Напомним, ранее французская команда Alpine объявила о подписании Пиастри, однако австралиец заявил, что это было сделано без его согласия.