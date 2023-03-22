iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Автоспорт

Феррари перейдет к использованию боковых понтонов, как у Ред Булл

Не можешь победить - скопируй.
Сегодня, 18:16
Лэнс Стролл и Карлос Сайнс / Getty Images
Лэнс Стролл и Карлос Сайнс / Getty Images

Феррари планируент использовать боковые понтоны, как у Ред Булл, начиная со слудещго сезона, пишет итальянский Motorsport.

Команда надеется таким образом решить проблемы с нестабильностью машины в поворотах, что также поможет с чрезмерным износом шин.

Однако в данный момент Скудерия намерена развивать дальше SF23 и пока команды еще не начала разработку болида на новый сезон.

Все-таки в приоритере команды исправить ошибки текущего болида или хотя бы попытаться это сделать. Ведь дела у Феррари сейчас очень плохи.

Напомним, что Шарль Леклер занимает лишь восьмую позицию в личном зачете, а Феррари проигрывает в скорости сразу четырем командам.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: феррари Ред Булл

Статьи по теме

Хэмилтон - о Ред Булл: Это самый быстрый болид, который я когда-либо видел Хэмилтон - о Ред Булл: Это самый быстрый болид, который я когда-либо видел
Росберг раскритиковал поведение Ферстаппена во время этапа в Саудовской Аравии Росберг раскритиковал поведение Ферстаппена во время этапа в Саудовской Аравии
Гран-при Австралии-2023: расписание и результаты Гран-при Австралии-2023: расписание и результаты
Cидорчук эмоционально отреагировал на обстрел Запорожья Cидорчук эмоционально отреагировал на обстрел Запорожья
Помочь журналистам

Видео

Рома - Барселона: онлайн-трансляция матча 1/4 финала женской Лиги чемпионов
Рома - Барселона: онлайн-трансляция матча 1/4 финала женской Лиги чемпионов

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Калинина и Костюк обновили личные рекорды, Швентек - первая ракетка
просмотров
Биатлон-2022/2023: расписание и результаты всех гонок Кубка и чемпионата мира
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина отдалилась от 13-го места
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров

Последние новости

Европа21:17
Cидорчук эмоционально отреагировал на обстрел Запорожья
Украина21:03
Два игрока сборной Украины заболели во время сборов
Теннис21:02
Леся Цуренко встретится с Лейлой Фернандес
Теннис20:55
Даяна Ястремская: результаты матчей
Европа20:50
Ярмоленко: Тяжело без слез смотреть на Черниговщину после деоккупации
Европа20:15
Цыганков снова попал в команду недели FIFA 23
Европа20:12
Капитан Аякса отказался надевать повязку, посвященную жертвам землетрясения в Турции
Европа19:58
Ярмоленко: Русофобия в сборной на достаточном уровне
Киберспорт19:49
NaVi обыграли росиян и прошли в четвертьфинал ESL Pro League Season 17
Украина19:27
Ярмоленко: Думаю, у Ротаня большое тренерское будущее
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK