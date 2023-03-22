Феррари перейдет к использованию боковых понтонов, как у Ред Булл

Феррари планируент использовать боковые понтоны, как у Ред Булл, начиная со слудещго сезона, пишет итальянский Motorsport.

Команда надеется таким образом решить проблемы с нестабильностью машины в поворотах, что также поможет с чрезмерным износом шин.

Однако в данный момент Скудерия намерена развивать дальше SF23 и пока команды еще не начала разработку болида на новый сезон.

Все-таки в приоритере команды исправить ошибки текущего болида или хотя бы попытаться это сделать. Ведь дела у Феррари сейчас очень плохи.

Напомним, что Шарль Леклер занимает лишь восьмую позицию в личном зачете, а Феррари проигрывает в скорости сразу четырем командам.