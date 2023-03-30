FIA запретила механикам залезать на пит-уолл

Все из соображений безопасности.

FIA признала, что праздновать победу, залезая на пит-уолл опасно, а потому это необходимо запретить.

Напомним, что на Гран-при Саудовской Аравии механики Ред Булл и Астон Мартин забрались на ограждения, встречая Серхио Переса и Фернандо Алонсо, и свесились над трассой.

Стоит отметить, что подобная традиция существует уже давно, и ситуация повторяется на каждой гонке. Гран-при Саудовской Аравии не стало исключением.

Гоночный директор серии Нильс Фиттих, ссылаясь на Спортивный кодекс, запретил подобные действия. Ограничение будет применено уже на Гран-при Австралии.

Интересно, что таким образом федерация не стала вносить новые правила, лишь стала строже следить за исполнением существующих.

При этом, пока неизвестно, какие санкции будут применяться к нарушителям. Кроме того считается, что FIA все равно разрешит наклоняться над трассой через просветы у пит-уолл, необходимые для демонстрации пит-бордов пилотам.