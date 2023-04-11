iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Автоспорт

Трасса в Имоле будет принимать церемонии бракосочетания

Таким образом хотят существенно пополнить бюджет автодрома.
Сегодня, 11:33
Автодром в Имоле / Getty Images
Автодром в Имоле / Getty Images

Гран-при Италии пройдет лишь в мае, а тем временем ззнаменитая трасса решила принимать свабедные церемонии, пишет Gazzetta dello Sport.

Городские власти Имолы вместе с туристической комапнией IF Imola-Faenza решили проводить свадьбы на знаменитом автодроме.

Стоит отметить, что подобная опция уже давно существует в Сильверстоуне, но для итальянских фанатов автоспорта это будет в новинку.

Организаторы рассчитывают, что смогут привлечь достаточно желающих, чтобы существенно пополнить бюджет автодрома. Молодеженам будет предоставлен зал имени Айртона Сенны, откуда открывается вид на плозадь около трассы.

Стоимость церемонии будет составлять 410 евро для метсных жителей и 820 евро для туристов. С октября по март можно будет провести церемонию на выходных, а в разгар гоночного сезона лишь в будни.

Напомним, что ранее стало известно о том, что в новом сезоне Формулы-1 может появится новое Гран-при.

 


Статьи по теме

Monte разгромили Ence на старте квалификации Paris Major 2023 Monte разгромили Ence на старте квалификации Paris Major 2023
Хорватская сила: Почему Наполи и Ман Сити не смогут выиграть ЛЧ Хорватская сила: Почему Наполи и Ман Сити не смогут выиграть ЛЧ
Лэмпард: Мудрик ты или Ковачич, ты не должен волноваться, играя за Челси Лэмпард: Мудрик ты или Ковачич, ты не должен волноваться, играя за Челси
ПСЖ сможет соблюсти финансовый фейр-плей по итогам сезона ПСЖ сможет соблюсти финансовый фейр-плей по итогам сезона
Помочь журналистам

Видео

Ливерпуль - Арсенал 2:2 Видео голов и лучших моментов матча АПЛ
Ливерпуль - Арсенал 2:2 Видео голов и лучших моментов матча АПЛ

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина набрала первое очко, Костюк приблизилась к Калининой
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Джокович вернул статус первой ракетки мира, Крутых - лучший из Украины
просмотров
Рейтинг ФИФА: Украина потеряла четыре позиции, лидер сменился
просмотров

Последние новости

Киберспорт15:11
Monte разгромили Ence на старте квалификации Paris Major 2023
Европа15:00
Хорватская сила: Почему Наполи и Ман Сити не смогут выиграть ЛЧ
Европа14:57
Лэмпард: Мудрик ты или Ковачич, ты не должен волноваться, играя за Челси
Европа14:49
ПСЖ сможет соблюсти финансовый фейр-плей по итогам сезона
Бокс14:25
Джойс назвал желанного соперника после поединка с Чжилеем
Киберспорт14:10
Paris Major 2023: дебют украинского Monte и Vitality - Astralis
Европа14:06
Челси хочет воспользоваться ситуацией и подписать Гави бесплатно
Европа13:50
Какое падение: Фанаты жестко раскритиковали Деле Алии за посиделки с "веселящим газом"
Европа13:23
Реал рассматривает вратаря Валенсии в качестве замены Лунину
Формула 113:19
Риккардо заявил, что продолжит карьеру только в топ-команде
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK