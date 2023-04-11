Трасса в Имоле будет принимать церемонии бракосочетания

Гран-при Италии пройдет лишь в мае, а тем временем ззнаменитая трасса решила принимать свабедные церемонии, пишет Gazzetta dello Sport.

Городские власти Имолы вместе с туристической комапнией IF Imola-Faenza решили проводить свадьбы на знаменитом автодроме.

Стоит отметить, что подобная опция уже давно существует в Сильверстоуне, но для итальянских фанатов автоспорта это будет в новинку.

Организаторы рассчитывают, что смогут привлечь достаточно желающих, чтобы существенно пополнить бюджет автодрома. Молодеженам будет предоставлен зал имени Айртона Сенны, откуда открывается вид на плозадь около трассы.

Стоимость церемонии будет составлять 410 евро для метсных жителей и 820 евро для туристов. С октября по март можно будет провести церемонию на выходных, а в разгар гоночного сезона лишь в будни.

Напомним, что ранее стало известно о том, что в новом сезоне Формулы-1 может появится новое Гран-при.