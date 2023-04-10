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Автоспорт

В следующем году сезон Формулы-1 может пополниться еще одним Гран-при

Совсем скоро мы увидимс гонку в Ханое или Йоханнесбурге.
Сегодня, 19:25
Гран-при Австралии / Getty Images
Гран-при Австралии / Getty Images

В сезоне-2024 Формулы-1 может появиться еще одно Гран-при.

Стефано Доменикале в данный момент ведет переговоры с организаторами Гран-при Вьетнама и Гран-при ЮАР.

Гран-при ЮАР должен был заменить этап в Бельгии в этом году, но стороны не пришли к соглашению. Однако власти Йоханнесбурга пересмотрели возможную выгоду от проведения гонки, и хотят попробовать еще раз договориться.

А вот этап во Вьетнаме должен был появиться еще в 2020 году, но помешала пандемия. К тому же одного из орагнизаторов гонки обвинили в коррупции и сделка сорвалась.

Предполагается, что одно из этих Гран-при может пополнить календарь на следующий сезон. Вьетнам, пожалуй, выглядит фаворитом.

С календарем теущего сезона вы можете ознакомиться на нашем сайте.


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