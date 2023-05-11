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Автоспорт

Формула 1 хочет уменьшить и облегчить болиды во время смены регламента в 2026 году

К сожалению, по словам руководства серии, они пока что далеки от этого.
Сегодня, 18:38
Гран-при Майами / Getty Images
Гран-при Майами / Getty Images

Главный технический директор Формулы 1 Пэт Симондс обсудил изменения, которые спорт стремится внести в 2026 году.

Большая жалоба от гонщиков на стартовой решетке — это тяжесть и размер современных болидов.

Симондс объяснил, что они стремятся сделать машины меньше и легче в следующем грядущем изменении регламента в 2026 году, однако он признался, что они еще далеки от этого.

"Одна из вещей, которую мы планируем — это сделать болиды немного меньше, потому что они сильно выросли за последние несколько лет", - цитирует Симондса Sports Illustrated.

"Мы бы хотели, чтобы вес снизился, но мы еще далеки от достижения этого. Сначала мы должны убедиться, что он не будет расти".

Ранее стало известно, что в 2026 году Астон Мартин может заключить соглашение с нынешним мотористом Ред Булл.


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