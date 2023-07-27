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Автоспорт

Президент FIA рассказал, когда объявят итоги тендера для новых команд

Осталось ждать не более шести недель.
Сегодня, 13:20
Формула-1 / Getty Images
Формула-1 / Getty Images

Мохамед бин Сулайем посетил Гран-при Венгрии и ответил на вопрос, когда стоит ждать результатов тендера по новым командам Формулы-1.

Отметим, что 1 июля закончился срок подачи заявок. Многие считают, что лучшие шансы присоединится к серии имеют Андретти и Хайтек.

Президент ФИА признался, что федерация серьезно подошла к рассмотрению заявок, но надеется, что результаты будут известны уже в августе.

"Надеюсь, мы сделаем это в следующем месяце. Сейчас мы общаемся с серьезными людьми и пока не хотели бы никого исключать без тщательного анализа его заявки. 

Разумеется, нам нужны не любые команды, а самые топовые. Также нам необходимы автопроизводители – я считаю именно их заявки приоритетными, так как это поможет спорту. 

Мы уже потратили немало сил и времени, чтобы как следует изучить кандидатов. Мы встречались с ними, обсуждали детали – думаю, до итогового решения осталось от четырех до шести недель", - сказал бин Сулайем.

Ранее, напомним, Ред Булл поддержал идею искусственного уравнивания двигателей.

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