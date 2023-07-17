Мазепин может вернуться в Формулу-1

ФИА близка к одобрению заявки от Хайтек.

ФИА намерена в ближайшее время подтвердить заявки Андретти и Хайтек по поводу участия команд в чемпионате с 2026 года, пишет SoyMotor.

Издание приводит слова журналиста AMuS Михаэля Шмидта, который рассказал, что федерация почти готова дать свое одобрение двум командам.

"Похоже, Андретти и Хайтек получат зеленый свет от ФИА. Обе заявки отвечают требованиям с точки зрения технологии, специалистов и финансов", – поделился информацией Шмидт.

Напомним, что ранее команда Хайтек принадлежала росийскому олигарху дмитрию мазепину. После начала войны он продал ее своему бывшему менеджеру Оливеру Оуксу. Однако многие считают, что фактически команда все еще принадлежит именно мазепину.

Однако участие в Формуле-1 его сына экс-пилота Хаас никиты мазепина маловероятно, ведь он остается под санкциями ряда государств, что не позволит ему участвовать в чемпионате.

Напомним, что на Гран-при Венгрии состоится долгожданное возвращение Даниэля Риккардо.

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