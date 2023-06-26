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Автоспорт

Экс-команда мазепина подала заявку на вступление в Формулу-1

Шансы у нее, мягко говоря, призрачные.
Сегодня, 16:35
Hi-Tech
Hi-Tech

Бывшая команда дмитрия мазепина хайтек подала заявку на вступление в Формулу-1 в 2026 году, пишет Motorsport Week.

Напомним, что в последние годы команда стабильно выступает в Формуле-2 и Формуле-3. С 2015 года команда принадлежала мазепину, а сейчас все еще, предположительно, принадлежит ему же через менеджера Оливера Оукса.

Журналисты считают, что ранее Хайтек намеревался просто приобрести Альфа Таури, но так как Ред Булл решил не продавать команду, то Хайтек сам решил вступить в серию.

И при чем все это довольно серьезно. Новая база в Бичестере, множество инженеров, которые уже работали в паддоке, соглашения с Мерседес и все в таком духе.

Однако очевидно, что среди всех заявок, заявка команды, принадлежаей росийскому олигарху самая слабая. Андретти имеет за собой репутацию и огромнейшего американского автопроизводителя, Пантера-Азия - азиатский рынок, и даже Formula Equal более предпочтительный вариант.

Ранее, напомним, стало известно, что Льюис Хэмилтон и Мерседес все еще не близки к новому контракту.

 


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