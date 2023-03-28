Экс-менеджер Вильнева намерен создать необычную команду Формулы-1

Бывший менеджер Жака Вильнева Крейг Поллок намерен создать новую команду Формулы-1, сообщает CNN.

Проект называется Formula Equal, и его главной особенностью будет то, что половина команды будет состоять из женщин, при чем на всех уровнях.

Поллок намерен создать команду, где половина руководства, половина инженеров, техников и пилотов будут женщинами. Сообщается, что проект вызвал интерес у Саудовской Аравии.

"Суть Равной Формулы в том, что у нас будет 50% мужчин и 50% женщин – среди пилотов, инженеров и руководителей.

Мы нацелены открыть новые возможности для женщин, которые смогут дойти до самых высот автоспорта. Такую концепцию с равным гендерным распределением невероятно сложно представить в существующих командах. Когда начинаешь с чистого листа, сделать это куда проще", -раассказал Поллок в интервью CNN.

Кроме того это совпадает с планами саудовцев, которые также заявляли о намерении создать собственную команду. Их сотрудничество с Поллоком вполне вероятно, тем более функционер заявил, что его новая команда будет базироваться вне Европы.

Напомним, что сейчас основным кандидатом на вхождение в Формулу считается Андретти-Кадиллак.