Хэмилтон и Мерседес не могут договориться о новом контракте
Льюис Хэмилтон все еще не может достичь договоренностей относительно нового контракта с Мерседес, пишет Daily Mail.
Напомним, что контракт семикратного чемпиона мира с немецкой командой истекает в конце текущего сезона.
В данный момент Льюис получает по 27.5 млн фунтов ежегодно, а также может получит премию в размере 15 млн фунтов, если завоюет чемпионский титул.
А сейчас Хэмилтон хочет от Мерседес пятилетнее соглашение на сумму около 250 млн фунтов. И, очевидно, команда не готова идти на такие траты.
Мерседес предлагает пилоту однолетнее соглашение с опцией продления еще на год. Хэмилтон готов принять предложение при условии, что в рамках этого он станет амбассадором Мерседес на 10 лет с зарплатой 10 млн фунтов в год. Однако это также не устраивает команду.
Ранее сэр Льюис признался, что Макс Ферстаппен, скорее всего, побьет его рекорды.