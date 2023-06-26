iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Автоспорт

Хэмилтон и Мерседес не могут договориться о новом контракте

Стороны не могут прийти к какому-либо консенсусу.
Сегодня, 12:43
Льюис Хэмилтон / Getty Images
Льюис Хэмилтон / Getty Images

Льюис Хэмилтон все еще не может достичь договоренностей относительно нового контракта с Мерседес, пишет Daily Mail.

Напомним, что контракт семикратного чемпиона мира с немецкой командой истекает в конце текущего сезона.

В данный момент Льюис получает по 27.5 млн фунтов ежегодно, а также может получит премию в размере 15 млн фунтов, если завоюет чемпионский титул.

А сейчас Хэмилтон хочет от Мерседес пятилетнее соглашение на сумму около 250 млн фунтов. И, очевидно, команда не готова идти на такие траты.

Мерседес предлагает пилоту однолетнее соглашение с опцией продления еще на год. Хэмилтон готов принять предложение при условии, что в рамках этого он станет амбассадором Мерседес на 10 лет с зарплатой 10 млн фунтов в год. Однако это также не устраивает команду.

Ранее сэр Льюис признался, что Макс Ферстаппен, скорее всего, побьет его рекорды.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: мерседес Льюис Хэмилтон

Статьи по теме

Хэмилтон: Ферстаппен абсолютно точно может побить мои рекорды Хэмилтон: Ферстаппен абсолютно точно может побить мои рекорды
"Это было нечестно": экс-звезда Реала объяснил, когда перестал следить за Формулой 1 "Это было нечестно": экс-звезда Реала объяснил, когда перестал следить за Формулой 1
Бокс на Европейских играх: Ковальчук вылетела в 1/8 финала Бокс на Европейских играх: Ковальчук вылетела в 1/8 финала
Гюндоган - о Барселоне: Люблю давление и выход из зоны комфорта Гюндоган - о Барселоне: Люблю давление и выход из зоны комфорта
Помочь журналистам

Видео

Украина - Хорватия 2:0 Видео голов и лучших моментов матча Евро-2023 U-21
Украина - Хорватия 2:0 Видео голов и лучших моментов матча Евро-2023 U-21

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Калинина - первая ракетка Украины, Костюк обновила личный рекорд
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Джокович первая ракеткой мира, Сачко дебютирует в ТОП-200
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: когда, где и с кем
просмотров

Последние новости

Олимпийские виды14:38
Бокс на Европейских играх: Ковальчук вылетела в 1/8 финала
Европа14:28
Гюндоган - о Барселоне: Люблю давление и выход из зоны комфорта
Европа14:25
Ливерпуль нацелился на одного из лучших форвардов прошлого сезона
Олимпийские виды14:08
Прыжки в воду на Европейских играх: Олиферчику не хватило 0,7 балла для выхода в финал
Олимпийские виды14:00
Фехтование на Европейских играх: шпажистки показали хорошие результаты в группе
Другие13:50
Салуквадзе - первая, кому удалось выйти на десятые Олимпийские игры
Олимпийские виды13:48
Пулевая стрельба на Европейских играх: Тихова прошла в финал, Костевич вылетела
Европа13:26
Реал начнет работу над трансфером Мбаппе в 2024 году
Европа13:20
Реал объявил о продлении контракта с Модричем
Олимпийские виды13:00
Тхэквондо на Европейских играх: Гарбар прошел в четвертьфинал
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK