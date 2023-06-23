Хэмилтон: Ферстаппен абсолютно точно может побить мои рекорды

Феноменальная форма нидерландца и его команды намекают, что этот дуэт может установить новые достижения.

Доминирующая победа Макса Ферстаппена на Гран-при Канады позволила двукратному чемпиону мира сравняться по количеству побед с Айртоном Сенной, гоночным героем Льюиса Хэмилтона.

По совпадению, именно в Монреале в 2017 году Хэмилтон сравнялся с тогдашним квалификационным рекордом Сенны в 65 поулов. Сейчас у британца 103 поула, что равно его количеству побед.

Но 38-летний британец считает, что в будущем эти рекорды могут быть превзойдены Ферстаппеном.

"Макс проделал потрясающую работу. До сих пор у него была такая невероятная карьера, и он наверняка превзойдет показатели Сенны, - цитирует сэра Льюиса Motorsport. "Мы работаем над тем, чтобы вернуть болид туда, где он должен быть, чтобы мы могли замедлить его".

"У него впереди очень долгая карьера, так что абсолютно точно (Ферстаппен может побить его рекорды). В конечном итоге, рекорды существуют для того, чтобы их побили. К тому же, у него потрясающая команда".

Ранее Льюис Хэмилтон предположил, что в нынешнем сезоне Ред Булл может покориться необычное достижение.