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Хэмилтон: Вполне вероятно, что Ред Булл выиграют каждую гонку в этом сезоне

Технический регламент не позволит другим командам догнать "быков".
Вчера, 22:50
Льюис Хэмилтон / Getty Images
Льюис Хэмилтон / Getty Images

Льюис Хэмилтон признал, что в текущем сезоне Ред Булл вполне по силам выиграть все гонки в сезоне.

Британский пилот считает, что нынешний технический регламент просто не позволит другим командам догнать "быков". 

"Вы знаете, как это бывает, и знаете, с чем вам приходится иметь дело. Я ничего не могу поделать с их потрясающими выступлениями.

С учетом условий нынешнего технического регламента очень непросто найти способ добиться такого большого прогресса, чтобы отыграть то преимущество, которое сейчас есть у Ред Булл. На определенных участках трассы их преимущество в прижимной силе, должно быть, достигает 30 пунктов. Так что нам есть над чем работать", - цитирует Хэмилтона Racefans.

Также пилот Мерседес признал, что пока текущих обновлений болида недостаточно, чтобы ситуация изменилась в их пользу. Машина все еще ощущается практически так же, как и в начале сезона. Однако Хэмилтон не унывает, поскольку он рад хотя бы тому, что вновь способен бороться за высокие позиции.

Напомним, что победа на Гран-при Канады стала сотой для Ред Булл.

 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ред Булл Льюис Хэмилтон

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