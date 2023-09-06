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Автоспорт

В календаре Формулы 1 может появиться уличный Гран-при Греции

У кого-то в руководстве "королевы автоспорта" есть странная тяга к проведению гонок на городских трассах.
Сегодня, 12:32
Гран-при Италии / Getty Images
Гран-при Италии / Getty Images

Руководство Формулы 1 не скрывает своего желания с каждым годом все больше увеличивать свой календарь.

В нынешнем сезоне дебютирует Гран-при Лас-Вегаса, а в будущем планируется возвращение в ЮАР.

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Теперь же есть вариант, при котором в календаре Ф1 появится еще один абсолютно новый трек.

Как сообщает RBR Daily со ссылкой на NewsAuto, королевские гонки могут получить Гран-при Греции с уличной трассой в Афинах.

При этом отмечается, что организаторы гонок Ф1 могут дать "зеленый свет" на появление заезда в календаре еще до официального завершения строительства трассы.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил о желании вернуть Формулу 1 на французские земли.

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