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Ред Булл рассматривает Норриса в качестве потенциальной замены Пересу

Судя по всему, австрийская команда в будущем уже не рассчитывает на мексиканца.
Сегодня, 11:58
Ландо Норрис и Макс Ферстаппен / Getty Images
Ландо Норрис и Макс Ферстаппен / Getty Images

Главными претендентами на роль напарника Макса Ферстаппена в Ред Булл считаются Серхио Перес и Даниэль Риккардо.

Однако у австрийской команды есть еще один вариант - и это Ландо Норрис из МакЛарена. Об этом рассказал советник "быков" Гельмут Марко, не забывший раскритиковать Переса за все подряд.

"Перес непостоянен, он не всегда сосредоточен. У него контракт до 2024 года, а у Норриса контракт до 2025 года. К сожалению, настолько его сделка длинная", - цитирует Марко GP Blog.

Марко признался, что Норрис едва не оказался в системе Ред Булл, но британец сделал выбор в пользу команды из Уокинга.

"Он определенно является нашим кандидатом. Когда-то мы достигли с ним соглашения, чтобы он присоединился к Торо Россо (ныне Альфа Таури). Однако затем его менеджер понял, что существует вариант подписать контракт с МакЛарен".

Источник: Getty Images

"С точки зрения молодости и скорости он нам очень подходит. Серхио уже за 30, и он ждет четвертого ребенка. Значит, у него есть и другие интересы, так что надо посмотреть, что будет дальше".

"С одной стороны, место в Ред Булл одно из самых востребованных, но с другой стороны, у вас в соперниках будет еще и Макс Ферстаппен".

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"Тогда вам потребуется очень сильная личность, а также менталитет. Перес — тот, кто в последние годы показал лучший результат из всех гонщиков, а также выигрывал гонки".

Напомним, что по итогам прошедшего Гран-при Италии Макс Ферстаппен стал обладателем нового рекорда, перекрыв достижение Себастьяна Феттеля.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: макларен Ред Булл Серхио Перес Макс Ферстаппен Ландо Норрис

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