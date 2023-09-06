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Автоспорт

Масса ждет помощи от Феррари в его борьбе с ФИА и Ф1 за титул чемпиона мира 2008 года

Пока что Скудерия никак не помогла своему бывшему пилоту.
Сегодня, 10:27
Фелипе Масса / Getty Images
Фелипе Масса / Getty Images

Недавно Фелипе Масса начал свою борьбу за справедливость - он хочет, чтобы его признали чемпионом мира Формулы 1 сезона-2008.

Он решился на такой шаг после признания экс-владельца Ф1 Берни Экклстоуна о подробностях печально известного "Крэшгейта" на Гран-при Сингапура 2008 года.

Тогда из-за намеренной аварии Нельсона Пике-младшего бразилец потерял лидерство в гонке и в итоге финишировал вне очковой зоны, что сильно повлияло на результаты чемпионата - Масса проиграл титул Льюису Хэмилтону, уступив всего один балл.

Масса, который пропустил недавний Гран-при Италии из-за его разборок с ФИА и Ф1, будучи амбассадором "королевы автоспорта", надеется, что Феррари поможет ему в его борьбе.

"Я уверен лишь в одном: этот титул принадлежит мне, и это 16-й чемпионский титул для Феррари", - цитирует бразильца PlanetF1.

"Я нанял команду очень сильных юристов. Мы будем бороться до конца, чтобы добиться справедливости в этом виде спорта. Я не понимаю, почему случай манипуляции не может быть правильно проверен, даже через год, два или 15 лет".

"На данный момент у меня еще нет поддержки Феррари, но я жду от них помощи. Я настроен оптимистично: буду бороться за справедливость до конца".

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Напомним, что следующим гоночным этапом сезона-2023 станет как раз-таки Гран-при Сингапура, который состоится 17 сентября.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: феррари ФИА Льюис Хэмилтон Фелипе Масса

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