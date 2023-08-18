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Масса подал иск в суд из-за потерянного титула чемпиона мира Формулы 1 2008 года

Экс-пилот Феррари хочет получить компенсацию за нанесенный ему ущерб.
Сегодня, 14:30
Фелипе Масса / Formula 1/formula1.com
Фелипе Масса / Formula 1/formula1.com

В апреле 2023 года бывший пилот Феррари Фелипе Масса заявил о своем намерении подать в суд на результаты чемпионата мира Формулы 1 2008 года, в котором он проиграл титул Льюису Хэмилтону из МакЛарен с разницей в одно очко.

Масса отреагировал на информацию от бывшего владельца Ф1 Берни Экклстоуна, который предположил, что информация о скандальном "крэшгейте" на Гран-при Сингапура 2008 года была доступна достаточно рано, чтобы принять меры до того, как результат чемпионата станет окончательным.

В марте Экклстоун заявил, что они могли аннулировать результаты гонки, в которой Нельсон Пике-младший намеренно разбился, чтобы помочь победить своему напарнику по Рено Фернандо Алонсо.

Это повлияло бы на чемпионскую гонку, в которой фаворитом стал бы именно Масса. Но вместо этого скандал был официально расследован только в 2009 году, а это означало, что было слишком поздно возвращаться и вносить правки в результаты гонки или чемпионата.

Теперь же собрав команду юристов, Масса направил в ФИА и Formula One Management (FOM) так называемое "Письмо перед претензией", в котором излагаются детали дела, которое бразилец намеревается подать в суд.

Источник: Getty Images

Согласно документу, адвокаты Массы утверждают, что бразилец стал "жертвой заговора", а ФИА и FOM преднамеренно не предпринимали никаких действий даже после того, как им стало известно об этом деле.

В письме, адресованном генеральному директору Ф1 Стефано Доменикали и президенту ФИА Мохаммеду Бен Сулайему, утверждается, что "стремление этих двух организаций избежать скандала" стоило 42-летнему бразильцу десятков миллионов евро в виде упущенной выгоды и бонусов.

"Проще говоря, г-н Масса является законным чемпионом 2008 года, а Ф1 и ФИА намеренно проигнорировали неправомерные действия, лишившие его этого титула", — говорится в письме.

"Г-н Масса не может полностью оценить свои потери на данном этапе, но считает, что они могут превысить десятки миллионов евро. Эта сумма не покрывает серьезных моральных и репутационных потерь, понесенных г-ном Масса".

Далее в письме говорится, что, если в течение двух недель не будет получено существенного ответа, юристам предписывается начать судебное разбирательство.

Любопытно, что недавно Экклстоун заявил, что не может вспомнить интервью, которое привело к судебной кампании Массы, и добавил, что Фелипе или его команда юристов не обращались к нему, чтобы проверить его комментарии.

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