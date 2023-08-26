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"У меня плохая память": Хэмилтон прокомментировал решение Массы отсудить титул чемпиона 2008 года

Сэр Льюис не может вспомнить события, которые привели к его первому чемпионскому титулу.
Сегодня, 12:28
Льюис Хэмилтон / Getty Images
Льюис Хэмилтон / Getty Images

Недавно экс-пилот Феррари Фелипе Масса решил подать иск в суд на ФИА и Формулу 1, чтобы отсудить чемпионский титул 2008 года.

Пилот Мерседес Льюис Хэмилтон, который в тот год выиграл свое первое чемпионство, заявил, что уже не помнит всех событий того сезона.

"У меня очень плохая память, поэтому я мало что помню, если честно", - цитирует британца Crash.net.

"На самом деле я сосредоточен на том, что происходит здесь и сейчас, помогая команде вернуться в чемпионат и гонку. Я не особо сосредоточен на том, что произошло 15 лет назад".

Напомним, что по новому контракту с Мерседес Льюис Хэмилтон будет получать 64 миллиона долларов. Однако объявления о продлении соглашения все еще не было.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: феррари мерседес Льюис Хэмилтон Фелипе Масса

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