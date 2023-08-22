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Хэмилтон получит 64 млн долларов по новому контракту - источник

Сторонам осталось уладить послдение вопросы.
Сегодня, 19:01
Льюис Хэмилтон / Getty Images
Льюис Хэмилтон / Getty Images

Льюис Хэмилтон и Мерседес близки к подписанию нового контракта, утверждает The Sun.

Напомним, что текущее соглашение пилота с немецкой командой заканчивается в конце 2023 года.

Сэр Льюис и Мерседес согласовали некоторые детали будущего соглашения. Британец получит 64 млн долларов за двухлетний контракт.

Однако стороны никак не могу согласовать время, которое Хэмилтон должен будет тратить на спонсоров.

Мерседесу крайне важно переподписать Льюиса, потому что они практически в тупике. Мик Шумахер недостаточно силен, а переговоры по Норрису могут стать настоящим адом для команды.

Ранее также сообщалось, что власти Франции могут открыть расследование против Макса Ферстаппена.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: мерседес Льюис Хэмилтон

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