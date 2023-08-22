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Автоспорт

Власти Франции могут наказать Ферстаппена на нарушение ПДД

Виной тому видео, на котором Макс катается по стране.
Сегодня, 17:45
Макс Ферстаппен / Getty Images
Макс Ферстаппен / Getty Images

Национальная жандармерия Франции может открыть расследование против Макса Ферстаппена, пишет Nice-Matin.

Друг пилота выложил видео поездки с Максом, в котором нидерландец управляет Астон Мартин Валькирия.

Ферстаппен ведет автомобиль одной рукой, второй переключая опции на тачскрине. Кроме того на видео видна текущая скорость - 142 км/ч, а в том месте разрешено ехать не более 90 км/ч.

Также пилот едет по дороге по левой стороны, и у него надеты наушники. А во Франции запрещено водить в наушниках.

Национальная жандармерия уже отреагировала, заявив, что у них есть специальный отдел, отселживающий подобные видео в социальных сетях. В теории, Макса могут привлечь к ответственности за небезопасное вождение.

Ранее, напомним, стало известно, останется ли Чеко Перес в Ред Булл на следующий сезон.

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