Хорнер подтвердил, что Перес будет выступать за Ред Булл в 2024 году

При этом руководитель "быков" не исключил возможного возвращения Даниэля Риккардо годом позже.

Возвращение Даниэля Риккардо в систему Ред Булл поставило под угрозу место в команде Серхио Переса, чей контракт рассчитан до конца 2024 года.

Однако в недавнем интервью для Speedcafe.com руководитель австрийского коллектива Кристиан Хорнер заявил, что напарником Макса Ферстаппена в следующем сезоне будет именно Чеко.

"У нас есть контракт. Мы довольны Чеко, и в следующем году он будет нашим гонщиком", - сказал Хорнер.

"Но для нас всегда хорошо иметь варианты — раньше вся цель Альфа Таури и Торо Россо заключалась в подготовке гонщиков как потенциальных кандидатов на место в Ред Булл".

"Просто хорошо иметь варианты на 2025 года. Я имею в виду, что Макс (Ферстаппен) будет с нами до 2028 года, контракт Чеко действует до конца следующего года".

Источник: Getty Images

"Если Чеко добьется успеха, мы продолжим работу с ним. Если по какой-то причине он этого не сделает, то… но это не будет ограничиваться только гонщиками Альфа Таури, потому что на пит-лейн очень много гонщиков, которые хотели бы быть за рулем болида Ред Булл".

Когда Хорнера спросили, считает ли он возраст Риккардо проблемой (Даниэлю 34 года), Кристиан ответил: "Я не считаю возраст препятствием. Когда я вижу, что делают Фернандо Алонсо и Льюис Хэмилтон. Все дело в том, что здесь (в уме). Вот что имеет значение".

Напомним, что Ник Де Врис может вернуться в Ред Булл, так как после ухода Даниэля Риккардо "быки" остались без резервного пилота.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!