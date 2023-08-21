Де Врис может вернуться в кокпит Ред Булл

Ник Де Врис может снова сесть за руль болидов Ред Булл на Гран-при Мексики, пишет racingnews365.

Несмотря на увольнение из Альфа Таури, у нидерландского пилота все еще действует контракт с "быками". А после того, как Риккардо заменил Де Вриса, команда осталась без резервного пилота.

На самом деле, у Ред Булл еще есть Лиам Лоусон, но он не сможет помочь команде в Мексике, посколько будет гоняться в японской Суперформуле.

Таким образом для "быков" Де Врис остается единственным вариантом для Мексики. А для пилота это шанс доказать команде, что его зря уволили.

Ранее также сообщалось, что Алекс Албон может покинуть Уильямс.

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