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Автоспорт

Де Врис может вернуться в кокпит Ред Булл

"быки" остались без полноценного резервного пилота.
Сегодня, 12:34
Ник де Врис / Getty Images
Ник де Врис / Getty Images

Ник Де Врис может снова сесть за руль болидов Ред Булл на Гран-при Мексики, пишет   racingnews365.

Несмотря на увольнение из Альфа Таури, у нидерландского пилота все еще действует контракт с "быками". А после того, как Риккардо заменил Де Вриса, команда осталась без резервного пилота.

На самом деле, у Ред Булл еще есть Лиам Лоусон, но он не сможет помочь команде в Мексике, посколько будет гоняться в японской Суперформуле.

Таким образом для "быков" Де Врис остается единственным вариантом для Мексики. А для пилота это шанс доказать команде, что его зря уволили.

Ранее также сообщалось, что Алекс Албон может покинуть Уильямс.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ред Булл Ник Де Врис

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