Албон провел переговоры с пятью командами Формулы 1

За первую половину нынешнего сезона Алекс Албон уже превзошел свой результат 2022 года по набранным очкам.

Это произошло благодаря его навыкам, таланту, а также болиду, который прибавил, по сравнению с прошлым сезоном.

На фоне подобных выступлений 27-летний тайский пилот Уильямс заинтересовал половину пелотона.

Как сообщает журналист Лоуренс Барретто, Албон уже провел "официальные и неофициальные" переговоры, как минимум, с пятью командами Формулы 1.

По информации источника, некоторые из них являются топовыми командами пелотона. Напомним что контракт Алекса Албона с Уильямс действует до конца 2024 года.

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