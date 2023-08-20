iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Автоспорт

Албон провел переговоры с пятью командами Формулы 1

Тайский гонщик готов вновь пойти на повышение, покинув Уильямс.
Сегодня, 18:08
Алекс Албон / Getty Images
Алекс Албон / Getty Images

За первую половину нынешнего сезона Алекс Албон уже превзошел свой результат 2022 года по набранным очкам.

Это произошло благодаря его навыкам, таланту, а также болиду, который прибавил, по сравнению с прошлым сезоном.

На фоне подобных выступлений 27-летний тайский пилот Уильямс заинтересовал половину пелотона.

Как сообщает журналист Лоуренс Барретто, Албон уже провел "официальные и неофициальные" переговоры, как минимум, с пятью командами Формулы 1.

По информации источника, некоторые из них являются топовыми командами пелотона. Напомним что контракт Алекса Албона с Уильямс действует до конца 2024 года.

Читай также: Формула 1 2023 - итоги первой части сезона: очередная доминация, провал Феррари и неожиданные сюрпризы

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: уильямс Алекс Албон

Статьи по теме

Формула 1 2023 - итоги первой части сезона: очередная доминация, провал Феррари и неожиданные сюрпризы Формула 1 2023 - итоги первой части сезона: очередная доминация, провал Феррари и неожиданные сюрпризы
Формула-1: Кубок конструкторов-2023 Формула-1: Кубок конструкторов-2023
Формула-1: Личный зачет пилотов в сезоне-2023 Формула-1: Личный зачет пилотов в сезоне-2023
Черноморец в большинстве вырвал победу над Динамо Черноморец в большинстве вырвал победу над Динамо
Помочь журналистам

Видео

Первый трофей Кривцова и Месси в Интер Майами: видео голов и обзор финала Кубка лиг
Первый трофей Кривцова и Месси в Интер Майами: видео голов и обзор финала Кубка лиг

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Ястремская поднялась на 37 мест, Свитолина первая ракетка Украины
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина осталась на 15-м месте, Норвегия увеличила отрыв
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Руне вошел в пятерку лучших, Сачко - лучший из Украины
просмотров

Последние новости

Украина19:12
Черноморец в большинстве вырвал победу над Динамо
Футбол19:07
Довбик - в запасе на матч против Хетафе, Цыганков - в старте
Другие страны18:38
Чемпион НБА перед матчем своей команды против Интера Месси забил гол и отпраздновал в стиле Роналду
Футбол18:34
Эвертон Миколенко продемонстрировал худший старт клуба в АПЛ за последние 68 лет
Формула 118:08
Албон провел переговоры с пятью командами Формулы 1
Футбол18:05
Астон Вилла разгромила Эвертон без Миколенко
17:54
Мудрик - в запасе на матч против Вест Хэма
Сборные17:49
Сборная Франции огласила заявку на чемпионат мира-2023
Футбол17:39
Защитник Ман Сити согласился на переход в клуб Роналду
НБА17:30
НБА начала расследование ситуации между Филадельфией и Харденом
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK