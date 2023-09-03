Ферстаппен стал обладателем самой длительной серии побед, побив рекорд Феттеля

Нидерландец записал на свой счет очередное достижение, которое он сможет обновить уже совсем скоро.

В воскресенье, 3 сентября, на национальном автодроме Монцы прошел Гран-при Италии, победу в котором праздновал Макс Ферстаппен.

Для представителя Ред Булл данный триумф стал уже десятым подряд в нынешнем сезоне.

Это позволило ему стать обладателем нового достижения. Как сообщает аккаунт Формулы 1 в социальных сетях, Ферстаппен обошел в данном показателе другого пилота австрийской команды Себастьяна Феттеля.

TEN OUT OF TEN! @Max33Verstappen makes history at Monza by winning an incredible TENTH race in a row, a new F1 record!#ItalianGP #F1 @redbullracing pic.twitter.com/e6ktbYYMAb — Formula 1 (@F1) September 3, 2023

На счету четырехкратного чемпиона мира было девять побед подряд - этот рекорд он установил по ходу сезона-2013, когда он завоевал свой последний чемпионский титул.

Ферстаппен же максимально приблизился к своему третьему титулу. А обновить свой новый рекорд он сможет через две недели, когда состоится Гран-при Сингапура.

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