Ферстаппен стал обладателем самой длительной серии побед, побив рекорд Феттеля
В воскресенье, 3 сентября, на национальном автодроме Монцы прошел Гран-при Италии, победу в котором праздновал Макс Ферстаппен.
Для представителя Ред Булл данный триумф стал уже десятым подряд в нынешнем сезоне.
Это позволило ему стать обладателем нового достижения. Как сообщает аккаунт Формулы 1 в социальных сетях, Ферстаппен обошел в данном показателе другого пилота австрийской команды Себастьяна Феттеля.
TEN OUT OF TEN! @Max33Verstappen makes history at Monza by winning an incredible TENTH race in a row, a new F1 record!#ItalianGP #F1 @redbullracing pic.twitter.com/e6ktbYYMAb— Formula 1 (@F1) September 3, 2023
На счету четырехкратного чемпиона мира было девять побед подряд - этот рекорд он установил по ходу сезона-2013, когда он завоевал свой последний чемпионский титул.
Ферстаппен же максимально приблизился к своему третьему титулу. А обновить свой новый рекорд он сможет через две недели, когда состоится Гран-при Сингапура.
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