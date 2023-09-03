Гран-при Италии завершился победой Ферстаппена и горячей борьбой пилотов Феррари за подиум

Скудерия едва не самоустранилась на последних кругах заезда, а "быки" завоевали победный дубль.

В воскресенье, 3 сентября, в Монце состоялся Гран-при Италии, который завершился очередной победой пилота Ред Булл Макса Ферстаппена.

Вместе с ним на подиуме оказались его напарник по команде Серхио Перес и Карлос Сайнс из Феррари, который не сумел реализовать поул, завоеванный в квалификации.

Гран-при начался с того, что на прогревочном круге заглох болид Юки Цуноды, из-за чего старт заезда был отложен на 20 минут. Гонка еще не началась, а на стартовой решетке уже осталось 19 машин.

Да, Скудерия перед гонкой демонстрировала отличный темп, что позволило Сайнсу стать победителем квалификации. Но все прекрасно знают, что темп в квалификации и темп в гонке - две разные вещи.

Потому надеяться на то что Карлос сможет выиграть гонку, сдержав позади Ферстаппена, было глупо.

Но на первом отрезке заезда испанец прекрасно справлялся с этой задачей. Пятнадцать кругов Макс не мог пройти оппонента, но при этом же Сайнс не мог от него оторваться.

Это и сыграло главную роль, когда пилот Феррари допустил ошибку на торможении, чем воспользовался двукратный чемпион мира.

На этом вопрос о победителе Гран-при можно было считать закрытым (так оно и оказалось). Интрига оставалась в том, кто займет два оставшихся места на подиуме.

После пит-стопов лидирующая группа выглядела следующим образом: Ферстаппен, Сайнс, Леклер, Перес. Не сильно отставал от них Джордж Расселл, но ему все же не приходилось мечтать о подиуме - вскоре он отвалился от них.

Ближе к концу гонки Чеко вспомнил, что он едет в Ред Булл, и все же прошел сначала Леклера, а затем и Сайнса.

Такое развитие событий подарило нам самую красивую борьбу дня - пилоты Феррари сражались между собой за третье место. Леклер смог пройти напарника, но тот лучше вышел из поворота и к концу следующего вернул себе позицию.

Они ехали максимально близко и дело даже дошло до контакта, но, к счастью, ничего серьезного. Из-за этого Сайнс попросил команду прекратить это, напомнив, что главное - финишировать на подиуме.

На командном мостике с ним согласились и сказали Шарлю не атаковать. Таким образом Карлос Сайнс завоевал свой первый подиум в сезоне. Он же был признан гонщиком дня.

А где-то там впереди Макс Ферстаппен завоевал свою десятую победу подряд и еще больше увеличил отрыв от всех остальных в личном зачете пилотов. Третий чемпионский титул Макса - вопрос времени.

Тем временем, Феррари подобным выступлением сумела обойти в Кубке конструкторов Астон Мартин, который провалил этот этап. Альпин сегодня тоже разочаровали.

Стоит отметить очередное прекрасное выступление Алекса Албона. Несмотря на неудачный старт, пилот Уильямс умудрился снова финишировать в очках.

Также здорово провел гонку Лиам Лоусон, который понемногу осваивается в Формуле 1. Впервые с этапа в Канаде очки заработал Валттери Боттас.

Итоговая классификация

На следующей неделе мы будем без гонки, а 17 сентября пройдет Гран-при Сингапура. Напомним, что на ISPORT можно ознакомиться с календарем всего сезона Формулы 1 сезона-2023.

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