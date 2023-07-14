Президент Франции хочет вернуть Формулу 1 в свою страну

Городская трасса в Ницце может в будущем стать частью календаря "королевы автоспорта".

В 2018 году после десятилетнего отсутствия Гран-при Франции вернулся в календарь Формулы 1 на трассе Поль Рикар. Однако после 2022 года контракт на проведение заезда не был продлен и, в итоге, гонка выпала из календаря.

Еще до того, как об этом стало известно, в качестве замены Поль Рикару называлась уличная гонка в Ницце. Теперь же об этом заговорили на правительственном уровне.

Как сообщает Motorsport со ссылкой на французское издание Nice-Matin, мэр Ниццы Кристиан Эстрози недавно написал письмо президенту Франции Эммануэлю Макрону с просьбой о поддержке идеи проведение гонки в его городе.

Он также подчеркнул важность возвращения французского Гран-при.

Источник: Getty Images

Читай также: Рено стал на сторону Мерседес в споре с Ред Булл и Феррари по моторам 2026 года

По информации источника, Макрон поддержал эту идею и возложил на Эстрози и президента FFSA (Французская федерация автоспорта) Николя Дешо ответственность за переговоры с владельцами Формулы 1 Liberty Media.

К тому же, они будут заниматься запуском технико-экономического обоснования для возвращения гонки, не привязываясь к конкретному месту проведения.

"Будьте уверены, что я полностью разделяю ваши амбиции. Действительно, как вы указываете, наша страна должна иметь возможность, как и другие крупные международные спортивные мероприятия, которые она организует каждый год, воссоединиться с Ф1 для всеобщего удовольствия", - написал Макрон.

"Это вопрос привлекательности для нашей страны, влияния нашей автомобильной промышленности и инноваций для поддержки декарбонизации этого сектора".

Стоит отметить, что Эстрози и Дешо ранее участвовали в организации Гран-при Франции на Поль Рикаре.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!