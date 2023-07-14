iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Автоспорт

Президент Франции хочет вернуть Формулу 1 в свою страну

Городская трасса в Ницце может в будущем стать частью календаря "королевы автоспорта".
Сегодня, 11:38
Эммануэль Макрон / Getty Images
Эммануэль Макрон / Getty Images

В 2018 году после десятилетнего отсутствия Гран-при Франции вернулся в календарь Формулы 1 на трассе Поль Рикар. Однако после 2022 года контракт на проведение заезда не был продлен и, в итоге, гонка выпала из календаря.

Еще до того, как об этом стало известно, в качестве замены Поль Рикару называлась уличная гонка в Ницце. Теперь же об этом заговорили на правительственном уровне.

Как сообщает Motorsport со ссылкой на французское издание Nice-Matin, мэр Ниццы Кристиан Эстрози недавно написал письмо президенту Франции Эммануэлю Макрону с просьбой о поддержке идеи проведение гонки в его городе.

Он также подчеркнул важность возвращения французского Гран-при.

Источник: Getty Images

Читай также: Рено стал на сторону Мерседес в споре с Ред Булл и Феррари по моторам 2026 года

По информации источника, Макрон поддержал эту идею и возложил на Эстрози и президента FFSA (Французская федерация автоспорта) Николя Дешо ответственность за переговоры с владельцами Формулы 1 Liberty Media.

К тому же, они будут заниматься запуском технико-экономического обоснования для возвращения гонки, не привязываясь к конкретному месту проведения.

"Будьте уверены, что я полностью разделяю ваши амбиции. Действительно, как вы указываете, наша страна должна иметь возможность, как и другие крупные международные спортивные мероприятия, которые она организует каждый год, воссоединиться с Ф1 для всеобщего удовольствия", - написал Макрон.

"Это вопрос привлекательности для нашей страны, влияния нашей автомобильной промышленности и инноваций для поддержки декарбонизации этого сектора".

Стоит отметить, что Эстрози и Дешо ранее участвовали в организации Гран-при Франции на Поль Рикаре.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Гран-при Франции Эммануэль Макрон

Статьи по теме

Мбаппе: Президент Франции не повлияет на мое будущее в ПСЖ Мбаппе: Президент Франции не повлияет на мое будущее в ПСЖ
Президент Франции постарается помешать уходу Мбаппе из ПСЖ Президент Франции постарается помешать уходу Мбаппе из ПСЖ
Макрон дал прогноз на матч Англия - Франция Макрон дал прогноз на матч Англия - Франция
Исполнительный директор Ф1: В 2023 году Гран-при Франции не будет Исполнительный директор Ф1: В 2023 году Гран-при Франции не будет
Помочь журналистам

Видео

Динамо - Янг Бойз 3:3 видео голов и лучших моментов товарищеского матча
Динамо - Янг Бойз 3:3 видео голов и лучших моментов товарищеского матча

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Усик - Фьюри: когда и где состоится бой
просмотров
Формула-1: Календарь гонок сезона 2023 года
просмотров
Формула-1: Личный зачет пилотов в сезоне-2023
просмотров

Последние новости

Европа13:19
Турецкий гранд хочет подписать одноклубника Зинченко
Европа12:59
Неудачный трансфер Манчестер Юнайтед удивил всех своим новым имиджем
Футбол12:56
Жирона Цыганкова приобрела хавбека Ман Сити
Футбол12:34
РБ Лейпциг подпишет центрбэка ПСЖ
Украина12:31
Шахтер договорился о трансфере юного форварда Сан-Паулу
Футбол12:17
Новичок АПЛ усилился воспитанником МЮ
Европа12:03
Экс-тренер Днепра-1 отправился покорять второй дивизион Кипра
Формула 111:38
Президент Франции хочет вернуть Формулу 1 в свою страну
Европа11:30
Трансферы лета 2023 года: Эрнандес, Гюлер и другие в ТОП-5 лучших трансферов недели
Легкая атлетика11:21
ЧМ-2023 по параатлетике: Коваль принес Украине четвертое золото
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK