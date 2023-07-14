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Автоспорт

Рено стал на сторону Мерседес в споре с Ред Булл и Феррари по моторам 2026 года

У "серебряных стрел" появился союзник, вместе с которым те могут противостоять оппонентам.
Сегодня, 09:51
Эстебан Окон / Getty Images
Эстебан Окон / Getty Images

В последние недели некоторые производители двигателей указали, что, возможно, стоит пересмотреть регламент 2026 года, пока еще есть время, с особой ссылкой на текущий баланс 50:50 между ДВС и электрической мощностью.

Кристиан Хорнер особенно активно выступал от имени Ред Булл, утверждая, что гонщикам придется снижать передачу во время прохождения прямых, а командам придется строить автомобили "Франкенштейны".

Тем временем Фредерик Вассер из Феррари заявил, что его команда открыта для обсуждения настроек, добавив, что 5-процентное изменение в разделении электрооборудования и ДВС может иметь большое значение.

Он также настаивает на том, что необходимо больше информации о правилах для шасси, прежде чем принимать какие-либо решения.

Источник: Getty Images

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Тем не менее, руководитель Альпин Отмар Сафнауэр сообщил, что Рено доволен правилами в том виде, в котором они должны появиться в 2026 году.

"Я поговорил с ребятами из отдела силовых установок, и мы хотим оставить все как есть", — цитирует Сафнауэра Motorsport.

"Сейчас я не особо за этим не слежу, я не участвовал в переговорах и не знаю всех причин, но я задавал им эти вопросы. И да, мы рады оставить все как есть. Поэтому я полагаю, маловероятно, что он изменится".

Стоит отметить, что в споре по пересмотру регламента 2026 года главным противником Ред Булл и Феррари выступает Мерседес.

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