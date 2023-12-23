"Великий футболист": президент Франции высказался о будущем Мбаппе

Президент Франции Эммануэль Макрон поделился мнением о Килиане Мбаппе.

По словам политика, француз является невероятным спортсменом.

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"Мбаппе – великий футболист.

Я не его агент, чтобы говорить о его будущем. Во-первых, я хотел бы поздравить его с днем рождения. Во-вторых, он невероятный спортсмен. Он капитан сборной.

В 2024 году будет чемпионат Европы, который, надеюсь, мы выиграем. Он в основе команды, в которой будут молодые таланты, такие как Заир-Эмери", - приводит слова Макрона Ouest-France.

Ранее сообщалось, что брат Мбаппе дебютировал в чемпионате Франции.

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