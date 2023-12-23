iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

"Великий футболист": президент Франции высказался о будущем Мбаппе

Макрон оценил значимости игрока для национальной команды.
Сегодня, 14:03
Килиан Мбаппе / Getty Images
Килиан Мбаппе / Getty Images

Президент Франции Эммануэль Макрон поделился мнением о Килиане Мбаппе.

По словам политика, француз является невероятным спортсменом.

Читай также: Бывшего тренера ПСЖ оправдали по делу о расизме

"Мбаппе – великий футболист.

Я не его агент, чтобы говорить о его будущем. Во-первых, я хотел бы поздравить его с днем рождения. Во-вторых, он невероятный спортсмен. Он капитан сборной.

В 2024 году будет чемпионат Европы, который, надеюсь, мы выиграем. Он в основе команды, в которой будут молодые таланты, такие как Заир-Эмери", - приводит слова Макрона Ouest-France.

Ранее сообщалось, что брат Мбаппе дебютировал в чемпионате Франции.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ПСЖ Килиан Мбаппе Эммануэль Макрон

Статьи по теме

ПСЖ подпишет перспективного бразильца ПСЖ подпишет перспективного бразильца
МЮ, Бавария, испанцы: клубы, которые выступили против Суперлиги МЮ, Бавария, испанцы: клубы, которые выступили против Суперлиги
ПСЖ объявил о продлении контракта с основным центрбеком ПСЖ объявил о продлении контракта с основным центрбеком
Невероятная красота: ПСЖ оригинальным способом поздравила Мбаппе с днем рождения Невероятная красота: ПСЖ оригинальным способом поздравила Мбаппе с днем рождения
Помочь журналистам

Видео

Манчестер Сити - Флуминенсе 4:0 видео голов и лучших моментов матча
Манчестер Сити - Флуминенсе 4:0 видео голов и лучших моментов матча

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина - первая ракетка Украины, Калинина и Стародубцева потеряли по одной позиции
просмотров
Биатлон-2023/2024: расписание и результаты третьего этапа Кубка мира
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Жеребьевка плей-офф раунда Лиги чемпионов: онлайн-трансляция
просмотров

Последние новости

Формула 117:43
Спортивный директор ФИА покинул должность, проработав менее года
Европа17:35
Барселона намерена завоевать два трофея, чтобы снизить давление на клуб
Европа17:32
Лидер Реала посетил игру клуба Русина
Европа17:05
Варан готов пойти на снижение зарплаты ради Реала
Европа16:58
МЮ повторил антирекорд более чем 30-летней давности
Бокс16:55
Джошуа рассказал, сколько может провести боев в следующем году
Европа16:29
Вест Хэм без труда обыграл проблемный МЮ
Европа16:25
Миколенко вернется на поле после травмы в матче с Тоттенхэмом
Европа16:15
Барселона хочет подписать аргентинского вундеркинда
Европа16:11
Английский клуб следит за юным украинским талантом - источник
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK