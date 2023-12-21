Брат Мбаппе дебютировал в чемпионате Франции

Итан вышел на замену в поединке против Меца.

В рамках 17-го тура чемпионата Франции ПСЖ уверенно победил Мец.

Дублем в данном матче отметился Киллиан Мбаппе, но эта игра стала примечательной не только для него, а и для его брата Итана.

Мбаппе-младший в возрасте 16 лет дебютировал за взрослую команду ПСЖ в чемпионате Франции. Футболист вышел в компенсированное время вместо Мануэля Угарте.

Отметим, что ПСЖ, имея 40 очков в своем активе лидирует с отрывом в 5 пунктов в Лиге 1, опережая Ниццу.

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