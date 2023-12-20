ПСЖ - Метц: результат матча

В среду, 20 декабря, ПСЖ принимал дома скромный Метц.

В первом тайме парижане показали, что Энрике научил их атаковать по-разному, а вот проблемы с реализацией решить не смог. Метц от разгрома в первом тайме спасала только удача.

Однако сразу с началом второго тайма Витинья наконец поймал мяч на ногу и отправил того в сетку ворот. Вскоре Мбаппе, в надежде отличиться начал стрелять из-за пределов штрафной и попытки с третьей ему удалось создать красивый гол.

Чуть более чем через 10 минут Метц неожиданно отыграл один мяч в одной из своих редких контратак, однако почти сразу Килиан отличился еще раз, обогнув кипера и закатив мяч в пустые ворота. Результативная и спокойная победа столичного клуба.

Статистика матча ПСЖ - Метц

ПСЖ - Метц 3:1

Голы: Витинья, 49, Мбаппе, 60, 83 - Удол, 72

Владение мячом: 74% - 26%

Удары: 13 - 3

Удары в створ: 5 - 1

Угловые: 5 - 5

Фолы: 6 - 9

ПСЖ: Доннарумма - Маркиньос, Шкриньяр (Эрнандес, 65), Данилу Перейра - Заир-Эмери, Ли Кан Ин (Гонсалу Рамуш, 90), Угарте (Мбаппе, 90), Витинья, Барколя (Солер, 90), Коло-Муани (Асенсио, 68) - Мбаппе.

Метц: Укиджа - Траоре, Эрей, Юдоль, Маига (Камара, 62), Ндюкиди - Ндорам, Жан-Жак (Джаллоу, 90) - ван ден Керкхоф, Сабали (Сане, 71), Асоро (Элизор, 71).

Предупреждения: Эрей, 32

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