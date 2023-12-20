iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

ПСЖ - Метц: результат матча

Парижанам все еще стоит решить проблему с реализацией.
Вчера, 23:57
ПСЖ - Метц / Getty Images
ПСЖ - Метц / Getty Images

В среду, 20 декабря, ПСЖ принимал дома скромный Метц.

В первом тайме парижане показали, что Энрике научил их атаковать по-разному, а вот проблемы с реализацией решить не смог. Метц от разгрома в первом тайме спасала только удача.

Однако сразу с началом второго тайма Витинья наконец поймал мяч на ногу и отправил того в сетку ворот. Вскоре Мбаппе, в надежде отличиться начал стрелять из-за пределов штрафной и попытки с третьей ему удалось создать красивый гол.

Чуть более чем через 10 минут Метц неожиданно отыграл один мяч в одной из своих редких контратак, однако почти сразу Килиан отличился еще раз, обогнув кипера и закатив мяч в пустые ворота. Результативная и спокойная победа столичного клуба.

Статистика матча ПСЖ - Метц

ПСЖ - Метц 3:1

Голы: Витинья, 49, Мбаппе, 60, 83 - Удол, 72

Владение мячом: 74% - 26%    
Удары: 13 - 3
Удары в створ: 5 - 1
Угловые: 5 - 5
Фолы: 6 - 9

ПСЖ: Доннарумма - Маркиньос, Шкриньяр (Эрнандес, 65), Данилу Перейра - Заир-Эмери, Ли Кан Ин (Гонсалу Рамуш, 90), Угарте (Мбаппе, 90), Витинья, Барколя (Солер, 90), Коло-Муани (Асенсио, 68) - Мбаппе.

Метц: Укиджа - Траоре, Эрей, Юдоль, Маига (Камара, 62), Ндюкиди - Ндорам, Жан-Жак (Джаллоу, 90) - ван ден Керкхоф, Сабали (Сане, 71), Асоро (Элизор, 71).

Предупреждения: Эрей, 32

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ПСЖ

Статьи по теме

ПСЖ близок к подписанию бразильского таланта ПСЖ близок к подписанию бразильского таланта
Энрике назвал игрока, который находится на вершине футбола Энрике назвал игрока, который находится на вершине футбола
Бандиты ударили жену: голкипер ПСЖ стал жертвой ограбления в собственном доме Бандиты ударили жену: голкипер ПСЖ стал жертвой ограбления в собственном доме
Энрике поручил своему помощнику следить за личной жизнью игроков ПСЖ Энрике поручил своему помощнику следить за личной жизнью игроков ПСЖ
Помочь журналистам

Видео

Спасительный гол Мудрика и серия пенальти в обзоре матча Челси - Ньюкасл в Кубке лиги
Спасительный гол Мудрика и серия пенальти в обзоре матча Челси - Ньюкасл в Кубке лиги

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина - первая ракетка Украины, Калинина и Стародубцева потеряли по одной позиции
просмотров
Биатлон-2023/2024: расписание и результаты третьего этапа Кубка мира
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Заря принесла свои последние в сезоне баллы, а Украина осталась на своем месте
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров

Последние новости

Европа00:55
Байер установил абсолютный рекорд в немецком футболе
Европа00:46
Состоялась жеребьевка 1/2 финала Кубка английской Лиги
Европа00:34
Брат Мбаппе дебютировал в чемпионате Франции
Европа00:20
Интер неожиданно вылетел из Кубка Италии
Вчера, 23:59
Европа23:59
Ливерпуль стал последним полуфиналистом Кубка Лиги, уверенно разгромив Вест Хэм
Европа23:57
Дубль Мбаппе приносит ПСЖ легкую победу над Метцем
Баскетбол23:37
Прометей в драматичной концовке упустил победу над Лондон Лайонс
Европа23:26
Гол Кейна позволил Баварии продолжить чемпионскую гонку
Европа22:59
Мудрик посетил матч Еврокубка с участием Прометея
Европа22:39
Индзаги подтвердил ключевую трансферную цель Интера
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK