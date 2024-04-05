iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Макрон надеется, что Мбаппе сыграет на Олимпийских играх

Глава Франции ждет выступления форварда на важном спортивном мероприятии.
Сегодня, 21:51
Килиан Мбаппе / Getty Images
Килиан Мбаппе / Getty Images

Президент Франции Эммануэль Макрон надеется, что Килиан Мбаппе примет участие в Олимпиаде в Париже.

"Надеюсь, он сможет сыграть на Олимпийских играх", – сказал Макрон в интервью L’Équipe.

Напомним, Олимпиада-2024 пройдет с 26 июля по 11 августа.

В текущем сезоне на счету Мбаппе 24 гола и 5 ассистов в 25 матчах Лиги 1.

Ранее сообщалось, что Дешам раскритиковал фанатов, освистывавших Мбаппе.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ПСЖ Килиан Мбаппе Эммануэль Макрон

Статьи по теме

Жена Макрона: Спасибо Мбаппе за все, что он сделал для Франции Жена Макрона: Спасибо Мбаппе за все, что он сделал для Франции
"Он мог бы уже выиграть Золотой мяч, если бы больше забивал": Игрок ПСЖ получил неожиданную похвалу "Он мог бы уже выиграть Золотой мяч, если бы больше забивал": Игрок ПСЖ получил неожиданную похвалу
Гол Мбаппе вывел ПСЖ в финал Кубка Франции Гол Мбаппе вывел ПСЖ в финал Кубка Франции
"Хочу, чтобы история закончилась красиво": Тренер ПСЖ высказался о последних днях Мбаппе в клубе "Хочу, чтобы история закончилась красиво": Тренер ПСЖ высказался о последних днях Мбаппе в клубе
Помочь журналистам

Видео

Конец "голевой засухи" Довбика в обзоре победного матча Жироны с Бетисом
Конец "голевой засухи" Довбика в обзоре победного матча Жироны с Бетисом

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Саккари поднялась на две строчки, Свитолина остается в топ-20
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: товарищеские игры перед Евро-2024
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Синнер обошел Алькараса, Сачко продолжает терять позиции
просмотров

Последние новости

Европа23:05
Возле тренировочной базы МЮ нашли человеческие останки
Европа22:50
Гарначо удостоился похвалы за свою игру от легенды Манчестер Юнайтед
Европа22:25
Европейские гранды внимательно следят за прогрессом "нового Кварацхелии"
Европа22:19
Дани Алвес рассказал о жизни в тюрьме
Европа21:59
Испанский середняк связался с защитником ПСЖ
Европа21:51
Макрон надеется, что Мбаппе сыграет на Олимпийских играх
Европа21:25
Хавбек Челси: Я недоволен нашим местом в турнирной таблице
Европа21:21
Холанд ввел новую традицию в Ман Сити, которая приносит удачу
ММА20:50
Чендлер дал свой прогноз на бой с Макгрегором
Европа20:45
Ексдиректор Барселони розповів, хто міг прийти в клуб замість Дембеле
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK