Макрон надеется, что Мбаппе сыграет на Олимпийских играх

Президент Франции Эммануэль Макрон надеется, что Килиан Мбаппе примет участие в Олимпиаде в Париже.

"Надеюсь, он сможет сыграть на Олимпийских играх", – сказал Макрон в интервью L’Équipe.

Напомним, Олимпиада-2024 пройдет с 26 июля по 11 августа.

В текущем сезоне на счету Мбаппе 24 гола и 5 ассистов в 25 матчах Лиги 1.

Ранее сообщалось, что Дешам раскритиковал фанатов, освистывавших Мбаппе.

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