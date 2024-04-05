Макрон надеется, что Мбаппе сыграет на Олимпийских играх
Глава Франции ждет выступления форварда на важном спортивном мероприятии.
Президент Франции Эммануэль Макрон надеется, что Килиан Мбаппе примет участие в Олимпиаде в Париже.
"Надеюсь, он сможет сыграть на Олимпийских играх", – сказал Макрон в интервью L’Équipe.
Напомним, Олимпиада-2024 пройдет с 26 июля по 11 августа.
В текущем сезоне на счету Мбаппе 24 гола и 5 ассистов в 25 матчах Лиги 1.
Ранее сообщалось, что Дешам раскритиковал фанатов, освистывавших Мбаппе.
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