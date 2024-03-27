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Дешам раскритиковал фанатов, освистывавших Мбаппе

Форварда плохо приняли на Велодроме.
Сегодня, 19:35
Килиан Мбаппе / Getty Images
Килиан Мбаппе / Getty Images

Дидье Дешам стал на защиту Килиана Мбаппе после матча с Чили.

Напомним, французы провели товарищеский поединок с латиноамериканской сборной в Марселе на Велодроме. Трибуны постоянно освистывали Мбаппе.

Главный тренер команды после матча заявил, что не понимает болельщиков, ведь они освистывали не игрока ненавистного ПСЖ, а капитана сборной Франции.

"К сожалению, я не удивлен. Все знают о соперничестве Марселя с ПСЖ и о матче, который состоится в воскресенье. Этого не должно было случиться – это сборная Франции и ее капитан. Тем не менее, это делал не весь стадион.

Но это свойственно не только Марселю. В других регионах страны могут свистеть и другим игрокам. В чемпионате это не проблема. Но этого не должно происходить на таком уровне. Это разочаровывает", – считает Дешам.

Ранее звезда сборной Бразилии признался в психологических проблемах.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Килиан Мбаппе

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