Звезда сборной Бразилии признался, что страдал от депрессии

У Ришарлисона было тяжелое время после ЧМ.

Ришарлисон признался, что не так давно был в серьезной депрессии.

Ранее нападающий Тоттенхэма и сборной Бразилии рассказывал, что работает с психологом, но никогда не говорил о своих проблемах.

Бразилец рассказал, что после чемпионата был в серьезной депрессии, не чувствовал желания играть или тренироваться, но ему помогли.

"Идя на тренировку, я уже хотел вернуться домой, в комнату – не знаю, что происходило в моей голове... Я даже говорил своему отцу, что уйду из футбола.

Я только что сыграл на чемпионате мира, практически в расцвете сил... И я был просто на пределе... Я не собираюсь говорить о самоубийстве, но у меня была депрессия, и мне хотелось сдаться.

После чемпионата мира я очень страдал от приступов, и вместе с домашними проблемами это сильно повлияло на меня. Тогда я почувствовал, что морально силен, понимаете? После чемпионата мира мне казалось, что все рушится", – приводит слова Ришарлисона ESPN.

Ранее также сообщалось, что Тони Кроос принял важное решение.

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