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Макрон высказался о выступлении Франции на Евро

Президент страны поблагодарил национальную сборную за выступление и пожелал удачи испанцам в финале.
Сегодня, 09:59
Getty Images
Getty Images

Президент Франции Эммануэль Макрон высказался о выступлении национальной сборной на чемпионате Европы.

Глава государства заявил, что коллектив Дидье Дешама заставлял соотечественников "дрожать до последней минуты".

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"Они вывели нас в 1/2 финала Евро и заставили дрожать до последней секунды. Спасибо, "синие".

Поздравляем наших испанских друзей", - написал Макрон в своем Twitter-аккаунте.

Напомним, Франция вчера, 9 июля, вылетела с Евро-2024, проиграв Испании со счетом 2:1.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: евро франция Эммануэль Макрон

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